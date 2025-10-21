Europa League, le designazioni arbitrali delle gare di Bologna e Roma

21/10/2025 | 14:00:05

Il lettone Andris Treimanis é l’arbitro designato per Steaua Bucarest-Bologna, terza giornata di Europa League, in programma giovedì 23 (ore 18:45) allo stadio National Arena di Bucarest. Assistenti i connazionali Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs. Per Roma-Viktoria Plzen (sempre giovedì, ma alle 21) all’Olimpico sarà in campo l’arbitro turco Umut Meler, assistito dai connazionali Abdullah Özkara e Bersan Duran.

Foto: logo Europa League