Europa League: le 16 qualificate. Domani sorteggio a Nyon

Si sono concluse le sfide dei Sedicesimi di Europa League, con non poche sorprese, l’eliminazione del Leicester e del Bayer Leverkusen su tutte. Passano Milan e Roma, nulla da fare invece per il Napoli di Gattuso. A seguire tutte le squadre qualificate agli ottavi, il sorteggio per gli ottavi si terrà domani, a Nyon, a partire dalle ore 13.00: Ajax, Arsenal, Club Brugge, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Glasgow Rangers, Granada, Manchester United, Milan, Molde, Roma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga,Tottenham, Villarreal,Young Boys.

Foto: twitter Europa League