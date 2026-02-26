TOP NEWS
Europa League, le 16 qualificate agli ottavi di finale. Occhio all’incrocio Roma-Bologna

26/02/2026 | 23:40:11

Conclusi i playoff, ci sono le 16 qualificate per gli ottavi di finale di Europa League

Alle teste di serie Lione, Aston Villa, Midtylland, Betis, Porto, Sporting Braga, Friburgo, Roma si sono aggiunte le vincitrici degli spareggi playoff: Ferencvaros, Panathinaikos, Lille, Stoccarda, Bologna, Celta Vigo, Nottingham Forest e Genk. 

Occhio al possibile incrocio tra Roma e Bologna. I giallorossi possono incontrare eventualmente il Genk e il Bologna il Friburgo. Il sorteggio domani alle 13.
Foto: logo Europa League