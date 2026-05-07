Europa League, la finale è Aston Villa-Friburgo. Poker nel derby per Emery. Tedeschi ok con il Braga

07/05/2026 | 22:59:25

La finale di Europa League sarà Aston Villa-Friburgo. Entrambe le squadre ribaltano il ko dell’andata contro Nottingham Forest e Braga.

L’Aston Villa vince con un sonoro 4-0 il derby inglese. A decidere la gara Buendia, Watkins e una doppietta di McGee.

Nell’altra semifinale, 3-1 del Friburgo al Braga. Le reti decisive di Kubler (doppietta) e Manzambi.

Sarà Aston Villa-Friburgo la finale a Istanbul.

Foto: X Aston Villa