Europa League: il Tottenham pesca i bulgari del Lokomotiv Plovdiv

Non c’è solo il Milan, che come detto se la vedrà con gli irlandesi dello Shamrock Rovers, impegnato nei preliminari di Europa League, il Tottenham di Mourinho giocherà invece in Bulgaria contro il Lokomotiv Plovdiv in gara secca il 17 settembre. Di seguito tutti gli accoppiamenti dell’urna di Nyon:

RETROCESSE DALLA CHAMPIONS

Inter Escaldes (AND) vs Dundalk (IRL)

KuPS (FIN) vs Slovan Bratislava (SVK)

Linfield (NIR) vs Floriana (MLT)

Riga (LVA) vs Tre Fiori (SMR)

Djurgården (SWE) vs Europa (GIB)

Flora Tallinn (EST) vs KR Reykjavík (ISL)

Sileks (MKD) vs Drita (KOS)

Astana (KAZ) vs Budućnost Podgorica (MNE)

Ararat-Armenia (ARM) vs Fola Esch (LUX)

Connah’s Quay Nomads (WAL) vs Dinamo Tbilisi (GEO)

SEZIONE PRINCIPALE

Hammarby (SWE) vs Lech (POL)

Kaysar Kyzylorda (KAZ) vs APOEL (CYP)

Nõmme Kalju (EST) or Mura (SVN) vs AGF Aarhus (DEN)

Maccabi Haifa (ISR) or Željezničar (BIH) vs Kairat Almaty (KAZ)

Locomotive Tbilisi (GEO) vs Dynamo Moskva (RUS)

Neftçi (AZE) vs Galatasaray (TUR)

B36 Tórshavn (FRO) vs TNS (WAL)

Coleraine (NIR) vs Motherwell (SCO)

IFK Göteborg (SWE) vs Copenhagen (DEN)

Bačka Topola (SRB) vs FCSB (ROU)

Teuta (ALB) vs Granada (ESP)

OFI Crete (GRE) vs Apollon Limassol (CYP)

Progrès (LUX) vs Willem II (NED)

Viking (NOR) vs Aberdeen (SCO)

Bala Town (WAL) vs Standard Liège (BEL)

Sfintul Gheorghe Suruceni (MDA) vs Partizan (SRB)

CSKA-Sofia (BUL) vs BATE Borisov (BLR)

Botoşani (ROU) vs Shkëndija (MKD)

Lokomotiv Plovdiv (BUL) vs Tottenham (ENG)

Laç (ALB) vs Hapoel Beer-Sheva (ISR)

Aris (GRE) vs Kolos Kovalivka (UKR)

Budapest Honvéd (HUN) vs Malmö (SWE)

Ventspils (LVA) vs Rosenborg (NOR)

Riteriai (LTU) vs Slovan Liberec (CZE)

Lincoln Red Imps (GIB) vs Rangers (SCO)

Servette (SUI) vs Reims (FRA)

Borac Banja Luka (BIH) vs Rio Ave (POR)

Renova (MKD) vs Hajduk Split (CRO)

Olimpija Ljubljana (SVN) vs Zrinjski (BIH)

Kukës (ALB) vs Wolfsburg (GER)

Dunajská Streda (SVK) vs Jablonec (CZE)

Piast Gliwice (POL) vs Hartberg (AUT)

Osijek (CRO) vs Basel (SUI)

Shamrock Rovers (IRL) vs AC Milan (ITA)

Hibernians (MLT) vs Fehérvár (HUN)

Bodø/Glimt (NOR) vs Žalgiris Vilnius (LTU)

