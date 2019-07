Europa League: il Toro cala il tris al Debrecen e ipoteca la qualificazione

Un penalty trasformato da Belotti, seguito dai sigilli di Ansaldi prima del riposo e di Zaza allo scadere del match, permettono al Torino di Mazzarri di guardare con grande tranquillità al ritorno (in programma il prossimo 1 agosto) in casa del Debrecen, in occasione dei preliminari di Europa League. Il Toro si aggiudica agevolmente la partita d’andata del secondo turno preliminare e ipoteca di fatto la qualificazione.

Foto: Twitter ufficiale Toro