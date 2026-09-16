Europa League, il Sunderland batte l’AZ Alkmaar (1-0). Colpo del Nicosia contro il Celta Vigo

Ecco gli altri risultati della serata di Europa League:
Ararat Armenia-Sparta Praga 1-4
(20′ Guddal (S), 22′ Guddal (S), 53′ Mercado (S), 55′ Wilson (A), 72′ Vydra (S))
Omonia Nicosia-Celta Vigo 1-0
(88′ Balkovec)
Anderlecht-Lyon 1-2
(8′ Nartey (L), 22′ Nakamura (L), 61′ Cvetković (A))
Leverkusen-Celje 2-0
(15′ Seslar , 74′ Medina)
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria 0-0
Olympiacos-Jagiellonia 2-1
(20′ Szmyt (J), 43′ Gonzalez (O), 84′ Yaremchuk (O))
Sturm Graz-Rennes 0-0
Sunderland-AZ Alkmaar 1-0
(66′ Le Fee (S))
Foto: Instagram Europa League