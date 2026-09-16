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Europa League, il Sunderland batte l’AZ Alkmaar (1-0). Colpo del Nicosia contro il Celta Vigo

16/09/2026 | 22:59:48

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Ecco gli altri risultati della serata di Europa League: