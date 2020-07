Europa League: il sorteggio di Roma e Inter per gli eventuali quarti

A Nyon sono appena terminati i sorteggi per i quarti di finale di UEFA Europa League in programma 10 e 11 agosto. L‘Inter che sfiderà prima agli ottavi il Getafe in gara secca, stessa cosa per la Roma che andrà in scena contro il Siviglia. In caso di qualificazione, l’Inter con una tra Glasgow Rangers/Bayer Leverkusen (andata: 1-3) e la Roma una tra Olympiacos/Wolverhampton (andata: 1-1) ai quarti. Questo il tabellone completo con le due italiane:

Wolfsburg/Shakhtar – Eintracht Francoforte/Basilea

LASK/Manchester United – Copenhagen/Istanbul Basakşehir

Inter/Getafe – Glasgow Rangers/Bayer Leverkusen

Siviglia/Roma – Olympiacos/Wolverhampton

Per quanto riguarda le semifinali in programma il 16 e 17 agosto, la Roma nel tabellone del Manchester United, insieme a LASK, Copenhagen o Istanbul Basakşehir, l’Inter invece se passa i quarti di finale andrà in scena contro una tra Wolfsburg, Shakhtar, Eintracht Francoforte o Basilea in semifinale.

Foto: twitter Europa League