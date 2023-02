Si sono concluse le prime gare dei playoff di Europa League.

Il Siviglia rischia grosso in casa del PSV ma passa, grazie al 2-0 dell’andata. Lo Sporting elimina il Midtjylland.

Questi i risultati:

Midtjylland-Sporting Lisbona 0-4 (and. 1-1)

Monaco-Leverkusen 2-3 (and. 3-2) ai supplementari

Nantes-Juventus 0-3 (and. 1-1)

PSV-Siviglia 2-0 (and. 0-3)

Foto: logo Europa League