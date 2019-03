Europa League: il Rennes cala il tris all’Arsenal, cadono Benfica e Zenit. I risultati

Sono terminate le gare in programma alle 18.55, valide per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Di seguito il quadro completo, in attesa delle sfide della serata:

18:55 Dinamo Zagabria-Benfica 1-0 (Petkovic)

18:55 Eintracht-Inter 0-0

18:55 Rennes-Arsenal 3-1 (Bourigeaud, aut. Monreal, Sarr – Iwobi)

18:55 Siviglia-Slavia Praga 2-2 (Ben Yedder, Munir – Stoch, Kral)

18:55 Zenit-Villarreal 1-3 (Azmoun – Iborra, Moreno, Morlanes)

21:00 Chelsea-Dinamo Kiev

21:00 Napoli-Salisburgo

21:00 Valencia-Krasnodar

Foto: Twitter ufficiale Europa League