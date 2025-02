Europa League, il quadro degli ottavi: rischio derby di Roma

Con il rigore di Taylor ai tempi supplementari e il pass strappato dall’Ajax, si sono concluse le gare di ritorno dei playoff di Europa League. Domani il sorteggio di Nyon – ore 13.00 – decreterà gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Dopo la vittoria per 3-2 contro il Porto, per la Roma ci sarà la Lazio o l’Athletic Bilbao. Mentre per i biancocelesti, ci saranno Roma o Viktoria Plzen.

Lazio /Athletic Bilbao vs Viktoria Plzen (A)

/Athletic Bilbao vs Viktoria Plzen (A) Olympiacos/Rangers vs Bodo Glimt (B)

Eintracht Francoforte/Lione vs Ajax (C)

Manchester United/Tottenham vs AZ Alkmaar (D)

Tottenham/Manchester United vs Real Sociedad (E)

Lione/Eintracht Francoforte vs Steaua Bucarest (F)

Rangers/Olympiacos vs Fenerbahce (G)

Athletic Bilbao/Lazio vs Roma (H)

Foto: Instagram Europa League