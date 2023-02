Europa League, il quadro completo degli ottavi di finale. Le possibili avversarie di Juve e Roma

Abbiamo il quadro completo delle squadre che comporranno gli ottavi di finale di Europa League. Le vincitrici dei playoff (tra cui Juve e Roma) non sono teste di serie e sfideranno la vincitrici dei gironi, con l’andata in casa e il ritorno in trasferta.

Questo l’elenco completo:

Teste di serie:

Arsenal

Betis

Fenerbahçe

Ferencváros

Feyenoord

Friburgo

Real Sociedad

Union Saint-Gilloise

Qualificate dai playoff:

Juventus

Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen

PSV

Roma

Union Berlino

Shakhtar Donetsk

Manchester United

Juve e Roma possono sfidare tutte le 8 avversarie teste di serie. Squadre appartenenti allo stesso campionato non possono incrociarsi prima dei quarti.