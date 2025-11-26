TOP NEWS
Europa League, il programma di oggi

27/11/2025 | 00:14:32

Questo il programma con le partite di Europa League di oggi, in campo anche la Roma e il Bologna:

Ore 18.45

ROMA-MIDTJYLLAND

ASTON VILLA-YOUNG BOYS

VIKTORIA PLZEN-FRIBURGO

PORTO-NIZZA

FENERBAHCE-FERENCVAROS

FEYENOORD-CELTIC

LILLE-DINAMO ZAGABRIA

PAOK-BRANN

LUDOGORETS-CELTA VIGO

Ore 21

BOLOGNA-SALISBURGO

NOTTINGHAM FOREST-MALMOE

MACCABI TEL AVIV-LIONE

RANGERS-BRAGA

STELLA ROSSA-STEAUA BUCAREST

GO AHEAD EAGLES-STOCCARDA

GENK-BASILEA

PANATHINAIKOS-STURM GRAZ

BETIS-UTRECHT
Foto: Instagram Europa League