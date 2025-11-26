Europa League, il programma di oggi
27/11/2025 | 00:14:32
Questo il programma con le partite di Europa League di oggi, in campo anche la Roma e il Bologna:
Ore 18.45
ROMA-MIDTJYLLAND
ASTON VILLA-YOUNG BOYS
VIKTORIA PLZEN-FRIBURGO
PORTO-NIZZA
FENERBAHCE-FERENCVAROS
FEYENOORD-CELTIC
LILLE-DINAMO ZAGABRIA
PAOK-BRANN
LUDOGORETS-CELTA VIGO
Ore 21
BOLOGNA-SALISBURGO
NOTTINGHAM FOREST-MALMOE
MACCABI TEL AVIV-LIONE
RANGERS-BRAGA
STELLA ROSSA-STEAUA BUCAREST
GO AHEAD EAGLES-STOCCARDA
GENK-BASILEA
PANATHINAIKOS-STURM GRAZ
BETIS-UTRECHT
Foto: Instagram Europa League