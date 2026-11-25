Europa League, il programma di oggi
26/11/2026 | 00:02:09
Il programma di oggi in Europa League:
Ore 18.45
OLYMPIACOS-MILAN
DINAMO ZAGABRIA-BAYER LEVERKUSEN
CELTA VIGO-BOURNEMOUTH
BESIKTAS-HAPOEL BEER SHEVA
SALISBURGO-ARARAT
VIKTORIA PLZEN-BENFICA
OLYMPIQUE MARSIGLIA-LEVSKI SOFIA
UNION SAINT GILLOISE-LECH POZNAN
Ore 21.00
JUVENTUS-OMONIA NICOSIA
CRYSTAL PALACE-REAL SOCIEDAD
HOFFENHEIM-STURM GRAZ
SUNDERLAND-JAGIELLONIA
SPARTA PRAGA-AZ ALKMAAR
FERENCVÁROS-CELJE
NEC-RENNES
OFI CRETA-ANDERLECHT
OLYMPIQUE LIONE-LILLESTRØM
TORREENSE-CELTIC
Foto: Instagram Europa League