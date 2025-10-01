TOP NEWS
Europa League, il programma delle partite di oggi

02/10/2025 | 00:20:08

Torna l’Europa League. In campo Roma e Bologna.
Questo il programma delle gare di oggi:

giovedì 2 ottobre

Ore 18:45

Bologna – Freiburg

Celtic – Braga

Fenerbahçe – Nizza

FCSB – Young Boys

Ludogorets – Real Betis

Panathinaikos – Go Ahead Eagles

Roma – Lille

Viktoria Plzeň – Malmö

Brann – Utrecht

Ore 21:00

Basel – Stuttgart

Feyenoord – Aston Villa

Porto – Crvena Zvezda

Genk – Ferencváros

Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagabria

Nottingham Forest – Midtjylland

Lione – Salisburgo

Celta Vigo – PAOK

Sturm Graz – Rangers
Foto: logo Europa League