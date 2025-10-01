Europa League, il programma delle partite di oggi
02/10/2025 | 00:20:08
Torna l’Europa League. In campo Roma e Bologna.
Questo il programma delle gare di oggi:
giovedì 2 ottobre
Ore 18:45
Bologna – Freiburg
Celtic – Braga
Fenerbahçe – Nizza
FCSB – Young Boys
Ludogorets – Real Betis
Panathinaikos – Go Ahead Eagles
Roma – Lille
Viktoria Plzeň – Malmö
Brann – Utrecht
Ore 21:00
Basel – Stuttgart
Feyenoord – Aston Villa
Porto – Crvena Zvezda
Genk – Ferencváros
Maccabi Tel Aviv – Dinamo Zagabria
Nottingham Forest – Midtjylland
Lione – Salisburgo
Celta Vigo – PAOK
Sturm Graz – Rangers
