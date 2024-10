Non solo Champions League, oggi si accendono i riflettori anche dell’Europa League. Due le sfide in programma in questo mercoledì europeo: alle 16.30 il Galatasaray scenderà in campo contro l’Elfsborg. Sempre alle 16.30 l’altro appuntamento tra Braga e Bodo Glimt.

Mercoledì 23 ottobre

Ore 16:30 Braga – Bodo/Glimt

Ore 16:30 Galatasaray – Elfsborg

Foto: Instgram Europa League