TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Europa League, il programma delle gare di oggi

22/01/2026 | 00:25:18

article-post

Torna anche l’Europa League con due italiane in campo nella serata di domani, il Bologna che ospita il Celtic e la Roma che ospita lo Stoccarda.
Il programma:

18:45

  • Bologna vs Celtic

  • Young Boys vs Lione

  • Viktoria Plzeň vs Porto

  • Fenerbahçe vs Aston Villa

  • Feyenoord vs Sturm Graz

  • Malmö vs Stella Rossa

  • PAOK vs Real Betis

  • Friburgo vs Maccabi Tel-Aviv

  • Brann vs Midtjylland

21:00

  • Roma vs Stoccarda

  • Utrecht vs Genk

  • Salzburg vs Basilea

  • Ferencváros vs Panathinaikos

  • Dinamo Zagabria vs FCSB

  • Nizza vs Go Ahead Eagles

  • Rangers vs Ludogorets

  • Celta Vigo vs Lille

  • Braga vs Nottingham Forest

Foto: sito Europa League