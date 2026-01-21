Europa League, il programma delle gare di oggi
22/01/2026 | 00:25:18
Torna anche l’Europa League con due italiane in campo nella serata di domani, il Bologna che ospita il Celtic e la Roma che ospita lo Stoccarda.
Il programma:
18:45
Bologna vs Celtic
Young Boys vs Lione
Viktoria Plzeň vs Porto
Fenerbahçe vs Aston Villa
Feyenoord vs Sturm Graz
Malmö vs Stella Rossa
PAOK vs Real Betis
Friburgo vs Maccabi Tel-Aviv
Brann vs Midtjylland
21:00
Roma vs Stoccarda
Utrecht vs Genk
Salzburg vs Basilea
Ferencváros vs Panathinaikos
Dinamo Zagabria vs FCSB
Nizza vs Go Ahead Eagles
Rangers vs Ludogorets
Celta Vigo vs Lille
Braga vs Nottingham Forest
Foto: sito Europa League