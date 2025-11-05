TOP NEWS
Europa League, il programma delle gare di oggi

06/11/2025 | 00:24:24

Torna l’Europa League, con la quarta giornata della League Phase. Qiesto il programma completo delle gare di oggi.

Ore 18:45
GNK Dinamo  vs Real Club Celta
FC Salzburg  vs Go Ahead Eagles
Crvena Zvezda  vs LOSC Lille
FC Basel 1893 vs Fotbal Club FCSB
FC Midtjylland  vs Celtic FC
SK Sturm Graz  vs Nottingham Forest FC
OGC Nice  vs SC Freiburg
Malmö FF vs Panathinaikos FC
FC Utrecht vs FC Porto
Ore 21:00
Rangers FC  vs AS Roma
Real Betis Balompié vs Olympique Lyonnais
Aston Villa FC  vs Maccabi Tel-Aviv FC
SC Braga  vs KRC Genk
PAOK FC  vs BSC Young Boys
FC Viktoria Plzeň  vs Fenerbahçe SK
Ferencvárosi TC  vs PFC Ludogorets 1945
Bologna FC 1909  vs SK Brann
VfB Stuttgart  vs Feyenoord
Foto: sito Europa League