Europa League, il programma delle gare di oggi
06/11/2025 | 00:24:24
Torna l’Europa League, con la quarta giornata della League Phase. Qiesto il programma completo delle gare di oggi.
Ore 18:45
GNK Dinamo vs Real Club Celta
FC Salzburg vs Go Ahead Eagles
Crvena Zvezda vs LOSC Lille
FC Basel 1893 vs Fotbal Club FCSB
FC Midtjylland vs Celtic FC
SK Sturm Graz vs Nottingham Forest FC
OGC Nice vs SC Freiburg
Malmö FF vs Panathinaikos FC
FC Utrecht vs FC Porto
Ore 21:00
Rangers FC vs AS Roma
Real Betis Balompié vs Olympique Lyonnais
Aston Villa FC vs Maccabi Tel-Aviv FC
SC Braga vs KRC Genk
PAOK FC vs BSC Young Boys
FC Viktoria Plzeň vs Fenerbahçe SK
Ferencvárosi TC vs PFC Ludogorets 1945
Bologna FC 1909 vs SK Brann
VfB Stuttgart vs Feyenoord
Foto: sito Europa League