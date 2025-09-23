TOP NEWS
Europa League, il programma delle gare di oggi

24/09/2025 | 00:25:19

Comincia la League Phase dell’Europa League. Questo il programma delle gare di oggi. C’è la Roma in campo a Nizza.

Mercoledì 24 settembre 2025

18:45 Midtjylland – Sturm Graz

18:45 PAOK Salonicco – Maccabi Tel Aviv

21:00 Braga – Feyenoord

21:00 Real Betis – Nottingham Forest

21:00 SC Freiburg – FC Basel

21:00 Dinamo Zagabria – Fenerbahçe

21:00 Malmö FF – Ludogorets

21:00  Nizza – Roma

21:00 Stella Rossa – Celtic

