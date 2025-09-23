Europa League, il programma delle gare di oggi
24/09/2025 | 00:25:19
Comincia la League Phase dell’Europa League. Questo il programma delle gare di oggi. C’è la Roma in campo a Nizza.
Mercoledì 24 settembre 2025
18:45 Midtjylland – Sturm Graz
18:45 PAOK Salonicco – Maccabi Tel Aviv
21:00 Braga – Feyenoord
21:00 Real Betis – Nottingham Forest
21:00 SC Freiburg – FC Basel
21:00 Dinamo Zagabria – Fenerbahçe
21:00 Malmö FF – Ludogorets
21:00 Nizza – Roma
21:00 Stella Rossa – Celtic
Foto: logo Europa League