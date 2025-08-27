TOP NEWS
Europa League, il programma delle gare di oggi

28/08/2025 | 00:20:51

Eccoti il calendario ufficiale delle partite di UEFA Europa League di oggi, giovedì 28 agosto 2025.

Programma delle partite di Europa League (Playoff Round – seconda giornata)

28 agosto 2025 

KuPS vs FC Midtjylland – ore 17:00

Sigma Olomouc vs Malmö FF – ore 18:30

Samsunspor vs Panathinaikos – ore 19:00

Ludogorets vs Shkendija – ore 19:30

PAOK Salonicco vs HNK Rijeka – ore 19:30

BSC Young Boys vs Slovan Bratislava – ore 20:00

FC Utrecht vs Zrinjski Mostar – ore 20:00

Dynamo Kyiv vs Maccabi Tel Aviv – ore 20:00

Genk vs Lech Poznań – ore 20:00

FCSB vs Aberdeen – ore 20.30

SC Braga vs Lincoln Red Imps – ore 21:00

Foto: logo Europa League