Europa League, il programma delle gare di oggi
28/08/2025 | 00:20:51
Eccoti il calendario ufficiale delle partite di UEFA Europa League di oggi, giovedì 28 agosto 2025.
Programma delle partite di Europa League (Playoff Round – seconda giornata)
28 agosto 2025
KuPS vs FC Midtjylland – ore 17:00
Sigma Olomouc vs Malmö FF – ore 18:30
Samsunspor vs Panathinaikos – ore 19:00
Ludogorets vs Shkendija – ore 19:30
PAOK Salonicco vs HNK Rijeka – ore 19:30
BSC Young Boys vs Slovan Bratislava – ore 20:00
FC Utrecht vs Zrinjski Mostar – ore 20:00
Dynamo Kyiv vs Maccabi Tel Aviv – ore 20:00
Genk vs Lech Poznań – ore 20:00
FCSB vs Aberdeen – ore 20.30
SC Braga vs Lincoln Red Imps – ore 21:00
Foto: logo Europa League