Europa League, il programma delle gare di oggi

Archiviati gli ottavi di Champions League, è tempo dei verdetti dell’Europa League. Due le italiane in campo: alle 18.45 la Roma di Claudio Ranieri scenderà in campo al San Mames contro l’Athletic Bilbao per difendere il 2-1 dell’andata. Anche la Lazio scenderà in campo alle 18,45 contro il Viktoria Plzen per difendere il vantaggio dell’andata grazie alla rete allo scadere di Isaksen.

Giovedì 13 marzo

Ore 18.45 Athletic Bilbao – Roma

Ore 18.45 Eintracht Francoforte – Ajax

Ore 18.45 Lazio – Viktoria Plzen

Ore 18.45 Olympiakos – Bodo/Glimt

Ore 21.00 Lyon – FCSB

Ore 21.00 Manchester United – Real Sociedad

Ore 21.00 Rangers – Fenerbahce

Ore 21.00 Tottenham Hotspur – AZ

Foto: Instagram Europa League