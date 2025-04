Si concludono le gare di Europa League valide per i ritorni dei quarti di finale. La Lazio chiamata alla rimonta contro il Bodo/Gimt.

Questo il programma:

Athletic Bilbao-Rangers (and. 0-0)

Eintracht Francoforte-Tottenham (and. 0-0)

Lazio-Bodo/Glimt (and. 0-2)

Manchester United-Lione (and. 2-2)

Foto: logo Europa League