La Roma evita il derby con la Lazio, affronterà l’Athletic Bilbao con andata all’Olimpico il 6 marzo e ritorno il 13 marzo. In caso di qualificazione i giallorossi affronterebbero la vincente tra il Fenerbahce di Mourinho e i Rangers con ritorno in casa. Se andasse in semifinale, la Roma potrebbe pescare tra Real Sociedad, Manchester United, FCSB e Olympique Lione.