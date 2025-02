La Lazio affronterà il Viktoria Plzen negli ottavi di Europa League, in caso di passaggio del turno i biancocelesti affronterebbero la vincente tra Bodo Glimt e Olympiacos con eventuale ritorno allo stadio Olimpico. La Lazio avrebbe il privilegio di giocare il ritorno in casa anche se andasse in semifinale dove troverebbe un avversario tra Ajax, Eintracht, AZ e Tottenham.