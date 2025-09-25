Europa League, il Porto di Farioli vince al 93′ a Salisburgo. Il Lione di Fonseca passa in Olanda grazie a Tessmann
25/09/2025 | 23:07:29
Non solo la vittoria dell’Aston Villa contro il Bologna, la serata di Europa League ha portato in dote altre emozioni. Il Porto di Farioli vince al 93′ a Salisburgo, dilaga il Panathinaikos in casa dello Young Boys, i Rangers cadono in casa contro il Genk. Il Lione di Fonseca vince in Olanda.
Le partite delle 21
Aston Villa – Bologna 1-0
13′ McGinn (A)
Ferencvaros – Viktoria Plzen 1-1
16′ Durosinmi (V); 94′ Pesic (F)
Rangers – Genk 0-1
55′ Oh (G)
Salisburgo – Porto 0-1
93′ William Gomes (P)
Stoccarda – Celta Vigo 2-1
51′ Bouanani (S), 68′ El Khannouss (S); 87′ Borja Iglesias (C)
Utrecht – Lione 0-1
75′ Tessmann (L)
Young Boys – Panathinaikos 1-4
10′ Swiderswki (P), 13′ Zaroury (P), 19′ Zaroury (P); 25′ Janko (Y), 68′ Zaroury (P)
FOTO: X Europa League