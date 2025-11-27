Europa League, il Lione ne fa 6 al Maccabi, ok Nottingham Forest e Stoccarda
27/11/2025 | 23:10:29
Concluse le gare delle 21 in Europa League. Il Lione ne fa 6 al Maccabi, ok Nottingham Forest e Stoccarda.
Questi i risultati:
Betis – Utrecht 2-1 42’Cucho Hernandez (B), 50′ Ezzalzouli (B), 55′ Rodriguez (U)
Bologna – Salisburgo 4-1 26′ Odgaard (B), 33′ Vertessen (S), 51′ Dallinga (B), 53′ Bernardeschi (B), 86′ Orsolini (B)
Go Ahead Eagles – Stoccarda 0-4 20′ e 35′ Lewelling, 59′ El Khannouss, 90′ + 3 Bouanani Genk – Basilea 2-1 14′ Oh Hyeon-Gyu (G), 45′ + 2 Karetsas (G), 57′ Otele (B)
Maccabi Tel-Aviv – Lione 0-6 4′ Abdner Vinicius, 25′, 51′ e 54′ Tolisso, 35’rig. Niakhate, 62′ Karabec
Nottingham Forest – Malmo 3-0 27′ Yates, 44′ Kalimuendo, 59′ Milenkovic
Panathinaikos – Sturm Graz 2-1 18′ Swiderski (P), 34′ Kiteishvili (S), 74′ Calabria (P) Rangers – Braga 1-1 45′ + 3 rig. Tavernier (R), 69′ Martinez (B)
Stella Rossa – FCSB 1-0 50′ Bruno Duarte
Foto: sito Europa League