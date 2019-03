Europa League: il Chelsea schianta la Dinamo Kiev, vince anche il Valencia. Tutti i risultati

Sono terminate tutte le gare d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Del Napoli vi abbiamo parlato in separata sede (clicca qui), nelle altre partite il Chelsea di Sarri ipoteca la qualificazione ai quarti piegando 3-0 la Dinamo Kiev grazie ai gol di Pedro, Willian e Hudson-Odoi. Vince anche il Valencia, che batte in casa il Krasnodar: doppietta di Rodrigo nel primo tempo, poi nella ripresa la rete di Claesson riapre i giochi in vista del ritorno tra una settimana. Di seguito il quadro completo:

18:55 Dinamo Zagabria-Benfica 1-0 (Petkovic)

18:55 Eintracht-Inter 0-0

18:55 Rennes-Arsenal 3-1 (Bourigeaud, aut. Monreal, Sarr – Iwobi)

18:55 Siviglia-Slavia Praga 2-2 (Ben Yedder, Munir – Stoch, Kral)

18:55 Zenit-Villarreal 1-3 (Azmoun – Iborra, Moreno, Morlanes)

21:00 Chelsea-Dinamo Kiev 3-0 (Pedro, Willian, Hudson-Odoi)

21:00 Napoli-Salisburgo 3-0 (Milik, Fabian Ruiz, aut. Onguené)

21:00 Valencia-Krasnodar 2-1 (Rodrigo 2 – Claesson)

Foto: Twitter ufficiale Chelsea