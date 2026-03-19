Europa League, il Celta elimina il Lione. Ok il Friburgo
19/03/2026 | 21:14:04
Concluse le gare delle 18.45 di Europa League. Il Celta elimina il Lione. Ok il Friburgo
I risultati:
Braga – Ferencvaros 4-0 (giocata mercoledi, andata 0-2) 11′ e 53′ R. Horta, 15′ Grillitsch, 34′ Martinez
Friburgo – Genk 5-1 (andata 0-1) 19′ Ginter (F), 25′ Matanovic (F), 39′ Smets (G), 53′ Grifo (F), 57′ Suzuki (F), 79′ Eggestein (F)
Lione – Celta 0-2 (andata 1-1) 61′ Rueda, 90′ + 2 Jutgla
Midtjylland – Nottingham Forest 1-2 (andata 1-0) 41′ Dominguez (N), 52′ Yates (N), 69′ Erlic (M) vince il Nottingham ai rigori
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