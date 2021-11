Europa League: il belga Visser arbitrerà Legia-Napoli. Lo spagnolo Sanchez per Marsiglia-Lazio

Il belga Lawrence Visser arbitrerà la sfida tra Legia Varsavia e Napoli in programma giovedì in Polonia alle ore 18:45. A completare la terna i connazionali Yves De Neve e Ruben Wyns come assistenti. Il quarto uomo sarà Bram Van Driessche, gli arbitri Var Benoit Millot e Erik Lambrechts.

Un fischietto spagnolo per la Lazio, impegnata in Francia contro il Marsiglia nella gara che si giocherà alle ore 21. Dirigerà Josè Maria Sanchez coadiuvato da Raul Cabanero e Inigo come guardalinee, Cesar Soto Grado come quarto uomo, mentre al Var ci saranno Juan Martinez Munuera e Ricardo de Burgos.