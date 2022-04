Europa League: il Barcellona pareggia in Germania, Ruiz porta avanti il Braga

Dopo il match dell’Atalanta, questa sera sono andate in scena le altre partite d’andata valevoli per i Quarti di Finale di Europa League. Il Barcellona non riesce a essere corsaro in terra tedesca, ed è una rete di Ferran Torres che permette ai blaugrana di acciuffare un pareggio comunque positivo in vista dell’appuntamento di ritorno. Di Knauff il gol (e che gol) grazie al quale i padroni di casa hanno cullato la possibilità di vittoria, ma l’ex Manchester City, al termine di una combinazione di pura tecnica e velocità nello stretto, in tipico stile blaugrana, ha fissato il punteggio sull’1-1. Il Braga vince 1-0 contro i Rangers grazie a Ruiz (ex canterano proprio del Barcellona, per restare in tema), mentre è 1-1 anche tra West Ham e Lione: Bowen per gli inglesi, Ndombélé per i transalpini. Partite molto aperte, per una competizione che promette ulteriori emozioni.

Foto: Twitter Liga