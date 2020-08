Europa League, i verdetti di oggi e il programma di domani

Prima serata ricca di spunti in Europa League, con l’Inter che stacca il pass per i quarti di finale dopo la vittoria ai danni del Getafe con i gol di Lukaku ed Eriksen. Passa il Manchester United che batte 2-1 il LASK Linz e vola ai quarti. Avanti anche Copenaghen e Shakhtar Donetsk che nel pomeriggio hanno battuto Basaksehir e Wolfesburg. Domani invece la Roma attesa dal Siviglia di Lopetegui (vedi le probabili formazioni) in gara secca. Ecco il programma completo:

Shakhtar-Wolfsburg – 3-0 (89′ e 90+3′ Moraes, 90+1′ Solomon)

Copenaghen-Basaksehir – 3-0 (4′ e 52′ Wind, 62′ Falk)

Inter-Getafe – 2-0 (33′ Lukaku, 83 Eriksen)

Manchester United-Lask Linz – 2-1 (55′ Wiesinger L, 57′ Lingard M, 88′ Martial M)

GIOVEDI’ 6 AGOSTO

Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers – (andata 3-1) ore 18:55

Siviglia-Roma – (gara secca) ore 18:55

Basilea-Eintracht Francoforte – (andata 3-0) ore 21.00

Wolverhampton-Olympiakos – (andata 1-1) ore 21.00