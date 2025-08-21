TOP NEWS
Europa League, i risultati delle gare della sera

21/08/2025 | 23:38:51

Giocate le gare di andata dei playoff di Europa League. 

Questi i risultati:
Midtjylland (Den) vs KuPS (Fin) 4–0
Brann (Nor) vs AEK Larnaca (Cyp) 2–1
Malmo FF (Swe) vs Sigma Olomouc (Cze) 3–0
M. Tel Aviv (Isr) vs Dyn. Kyiv (Ukr) 3–1
Panathinaikos (Gre) vs Samsunspor (Tur) 2–1
Shkendija (Mkd) vs Ludogorets (Bul) 2–1
Zrinjski (Bih) vs Utrecht (Ned) 0–2
Slovan Bratislava (Svk) vs Young Boys (Sui) 0–1
Lech (Pol) vs Genk (Bel) 1–5
Aberdeen (Sco) vs FCSB (Rou) 2–2
Rijeka (Cro) vs PAOK (Gre) 1–0
Lincoln (Gib) vs Braga (Por) 0–4
Foto: logo Europa League