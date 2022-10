Europa League, i risultati delle gare del pomeriggio. Pareggio a reti bianche per la Lazio

Ecco i risultati delle gare delle 18.45, di Europa League. La Lazio non va oltre lo 0-0 in casa dello Sturm Graz. Successi per Monaco e Manchester United, con una doppietta di Rashford. Successo del PSV per 5-1 in caso del Zurigo.

Questi tutti i risultati:

HJK-Ludogortets 1-1

Malmoe-Union Berlino 0-1

Monaco-TRabzonspor 3-1

Omonia-Manchester United 2-3

Tiraspol-Real Sociedad 0-2

Stella Rossa-Ferencvaros 4-1

Sturm Graz-Lazio 0-0

Zurigo-Psv 1.5

Foto: twitter Uefa