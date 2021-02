Europa League, i risultati delle 21,00: l’Ajax la ribalta nel finale, 1-1 tra Benfica e Arsenal

Si sono concluse le partite delle ore 21.00 dell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il Napoli crolla 2-0 a Granada. Pareggio con gol in Benfica-Arsenal. Il Villareal espugna Salisburgo. Rimonta pazzesca dell’Ajax a Lilla, che rimonta il vantaggio dei francesi con Weah, in 2 minuti con il rigore di Tadic e il vantaggio di Brobbey. Vincono anche i Rangers 4-3 contro l’Anversa, in una partita dalle mille emozioni: la risolve Barisic (doppietta su rigore) al 90′.

Questi i risultati completi delle gare delle 21.00:

Antwerp – Rangers 3-4

Benfica – Arsenal 1-1

Granada – Napoli 2-0

Lilla – Ajax 1-2

M. Tel Aviv – Shakhtar Donetsk 0-1

Molde – Hoffenheim 3-3

Salzburg – Villareal 0-2

Foto: Twitter Europa League