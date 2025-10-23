Europa League, i risultati delle 21: il Paok vince in casa del Lille, bene il Feyenoord e il Friburgo
23/10/2025 | 23:10:58
Concluse le gare delle 21 in Europa League. Il Paok vince in casa del Lille, bene il Feyenoord e il Friburgo.
Questi i risultati:
Celta Vigo – Nizza 2-1
2′ Aspas (C), 16′ Cho (N), 75′ Borja Iglesias (C)
Celtic – Sturm Graz 2-1
15′ Horvat (S), 61′ Scales (C), 64′ Nygren (C)
Feyenoord – Panathinaikos 3-1
18′ Swiderski (P), 45′ + 3 Read (F), 55′ Hadj Moussa (F), 90′ Larin (F)
Friburgo – Utrecht 2-0
20′ Suzuki, 45′ Grifo
Lille – PAOK 3-4
18′ Meite (P), 23′ e 74′ Zivkovic (P), 43′ Konstantelias (P), 57′ André (L), 68′ e 78′ Igamane (L)
Maccabi Tel Aviv – Midtjylland 0-3
43′ e 84′ Franculino, 71′ Billing
Malmo – Dinamo Zagabria 1-1
45′ + 2 Lewicki (M), 90′ + 6 Varela (D)
Nottingham Forest – Porto 2-0
19′ Gibbs-White, 77′ rig. Igor Jesus
Roma – Viktoria Plzen 1-2
20′ Adu (V), 22′ Souaré (V), 54′ rig. Dybala (R)
Young Boys – Ludogorets 3-2
27′ Stanic (L), 45′ Raveloson (Y), 53′ Fassnacht (Y), 63′ Bedia (Y), 90′ + 2 Yordanov (L)
Foto: sito Europa League