Europa League, i risultati delle 21: bene il Lione, il Porto e l’Aston Villa. Crisi nera per il Nottingham Forest
02/10/2025 | 23:13:03
Concluse le gare delle 21 di Europa League: vince al 95′ il Porto di Farioli con la Stella Rossa. L’Aston Villa vince in casa del Feyenoord. Cade ancora il Nottingham Forest. Bene il Lione.
Questi i risultati:
Basilea-Stoccarda 2-0 – 3′ Ajeti (B); 84′ Broschinski (B)
Celta Vigo-PAOK 3-1 – 37′ Giakoumakis (P); 45’+3′ Aspas (C); 53′ Borja Iglesias (C); 71′ Swedberg (C)
Porto-Stella Rossa 2-1 – 9′ William Gomes (P); 33′ Kostov (S); 90′ Mora (P)
Feyenoord-Aston Villa 0-2 – 61′ Buendia (A); 79′ McGinn (A)
Genk-Ferencvaros 0-1 – 44′ Varga (F)
Olympique Lione-Salisburgo 2-0 – 11′ Satriano (O); 57′ Kluivert (O)
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-3 – 14′ Abu Farhi (M); 16′ Lisica (D); 19′, 72′ Ljubicic (D) Nottingham Forest-Midtjylland 2-3 – 18′ Diao (M); 22′ Ndoye (N); 24′ Bech Sorensen (M); 88′ Byskov (M); 93′ Gibbs-White (N)
Sturm Graz-Rangers 2-1 – 7′ Horvat (S); 35′ Kiteishvili (S); 49′ Gassama (R)
Foto: sito Uefa