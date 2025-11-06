Europa League, i risultati delle 21: bene Aston Villa, Betis e Stoccarda
06/11/2025 | 23:10:58
Concluse le gare delle 21 in Europa League: bene quasi tutte le big, vincono Aston Villa, Betis e Stoccarda.
Questi i risultati:
Aston Villa – Maccabi Tel Aviv 2-0 45′ + 1 Maatsen, 59′ rig. Malen
Betis – Lione 2-0 30′ Ezzalzouli, 35′ Antony
Bologna – Brann 0-0
Braga – Genk 2-4 30′ e 71′ Zalazar (B), 45′ + 2 Heymans (G), 48′ Sor (G), 59′ Oh Hyeon-Gyu (G), 72′ Medina (G), 86′ Lagerbielke (B)
Ferencvaros – Ludogorets 3-1 32′ Kanichowski (F), 53′ Cadu (F), Son (L), 87′ Joseph (F) PAOK – Young Boys 4-0 54′ Bianco, 67′ Giakoumakis, 72′ Konstantelias, 76′ Baba Viktoria Plzen – Fenerbahçe 0-0
Rangers – Roma 0-2 13′ Soulé, 37′ Pellegrini
Stoccarda – Feyenoord 2-0 74′ El Khannouss, 90 + 1 Undav
Foto: logo Europa League