Europa League, i risultati delle 18.45: Midtjylland a punteggio pieno, ok Celta Vigo e Basilea
06/11/2025 | 21:16:43
Concluse le gare delle 18.45 in Europa League: Midtjylland a punteggio pieno, ok Celta Vigo e Basilea.
Questi i risultati:
Basilea – FCSB 3-1 18′ rig. e 73′ Shaqiri (B), 57′ Olaru (F), 89′ Salah (B)
Dinamo Zagabria – Celta Vigo 0-3 4′ e 44′ Duran, 28′ aut. Dominguez
Malmo – Panathinaikos 0-1 85′ Djuricic
Midtjylland – Celtic 3-1 34′ Erlic (M), 35′ Gogorza (M), 41′ Franculino (M), 81′ rig. Hatate (C) Nizza – Friburgo 1-3 25′ Kevin (N), 29′ Manzambi (F), 39′ rig. Grifo (F), 42′ Scherhant (N) Salisburgo – Go Ahead Eagles 2-0 59′ Vertessen, 80′ Terzic
Stella Rossa – Lille 1-0 85′ rig. Arnautovic
Sturm Graz – Nottingham Forest 0-0
Utrecht – Porto 1-1 48′ Rodriguez (U), 66′ Sainz (P)
