Europa League, i risultati delle 18.45: disfatta per Rangers e Aston Villa
23/10/2025 | 21:03:24
Concluse le gare di Europa League delle 18.45. Clamorosi i ko di Rangers e Aston Villa. Ok il Fenerbahce, il Ferencvaros vince 3-2 in casa del Salisburgo.
Braga – Stella Rossa 2-0
22′ Navarro, 72′ Dorgeles
Brann Bergen – Rangers 3-0
40′ Kornvig, 55′ Sorensen, 79′ Holm
FCSB – Bologna 1-2
9 ‘ Odgaard, 12′ Dallinga, 54′ Birligea
Fenerbahçe – Stoccarda 1-0
33′ Akturkoglu
Go Ahead Eagles – Aston Villa 2-1
4′ Guessand (A), 42′ Suray (G), 61′ Deijl (G)
Genk – Betis 0-0
Lione – Basilea 2-0
3′ Tolisso, 90′ Moreira
Salisburgo – Ferencvaros 2-3
13′ Baidoo, 50′ Varga (F), 56′ Zacharia (F), 58′ Dele (F), 72’ Vertessen (S)
