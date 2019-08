Europa League: i risultati dell’andata del turzo turno preliminare

Questi i risultati dell’andata di terzo turno di Europa League. Vittorie larghe per Braga, Feyenoord, Ludogorets ed Eintracht Francoforte ed Espanyol. Cutrone parte bene con il Wolverhampton. L’ex attaccante del Milan entra a mezzora dalla fine e si procura il rigore per lo 0-4 finale.

Astana – Valletta 5-1

8’ Sigurjonsson (A), 15’ Logvinenko (A), 35’ Tomasov (A), 57’ Sigurjonsson (A), 67’ Fontanella (V), 80’ Janga (A)

AEK Larnaca – Gent 1-1

26’ Yaremchuk (G), 88’ Trickovski (L)

Sparta Praga – Trabzonspor 2-2

16’ Nhamoinesu (S), 68’ Kanga (S), 83’ Ekuban (T), 89’ Sorloth (T)

Pyunik – Wolverhampton 0-4

29’ Doherty, 42’ e 46’ Jimenez, 90’ rig. Neves

Craiova – AEK Atene 0-2

60’ Mantalos, 85’ Livaja

Brondby – Braga 2-4

15’ Kaiser (Bro), 18’ Paulinho (Bra), 20’ Horta (Bra), 49’ Kaiser (Bro), 90+2’ Horta (Bra), 90+4’ aut. Hermansson (Bra)

Ventspils – Vitoria Guimaraes 0-3

30’ Davidson, 50’ Pepe, 80’ Amoah

Thun – Spartak Mosca 2-3

22’ Ponce (S), 29’ Bakaev (S), 52’ Hefti (T), 59’ Rapp (T), 73’ Bakaev (S)

Molde – Aris Salonicco 3-0

27’ Eikrem, 32’ Hestad, 87’ Ellingsen

Mariupol – AZ Alkmaar 0-0

Malmo – Zrinjski Mostar 3-0

36’ Bengtsson, 66’ Christiansen, 74’ Rieks

Neftchi Baku – Bnei Yehuda Tel Aviv 2-2

26’ Sagas (B), 36’ Ghadir (B), 42’ Joseph-Monrose (N), 90+7’ Alasgarov (N)

Sheriff Tiraspol – AEK Atene 1-2

12’ aut. Lukic (A), 14’ Sigthorsson (A), 56’ rig. Kendysh (S)

Haugesund – PSV Eindhoven 0-1

24’ rig. Bergwijn

Royal Antwerp – Viktoria Plzen 1-0

29’ Rodrigues

Maccabi Tel Aviv – Suduva Marijampole 1-2

37’ Kerla (S), 76’ Jankauskas (S), 84’ Ofoedu (M)

Feyenoord – Dinamo Tbilisi 4-0

42’ Sinisterra, 81’ aut. Kobouri, 85’ rig. Berghuis, 87’ Narsingh

Lokomotiv Plovdiv – Strasburgo 0-1

11’ Mitrovic

CSKA Sofia – Zorya Luhansk 1-1

13’ Evandro (C), 45’ rig. Yurchenko (Z)

Ludogorets – The New Saints 5-0

10’ aut. Harrington, 28’ Tchibota, 43’ Lukoki, 65’ Keseru, 76’ Moti

Sarajevo – Bate Borisov 1-2

19’ Baga (B), 71’ rig. Moukam (B), 79’ Handzic (S)

Dudelange – Nomme Kalju 3-1

28’ e 30’ Stolz (D), 41’ Puri (N), 75’ Stolz (D)

Norrkoping – Hapoel Beer Sheva 1-1

51’ Sema (N), 55’ Shamir (H)

Rijeka – Aberdeen 2-0

62’ rig. Colak, 87’ Muric

Midtjylland – Rangers 2-4

42’ Morelos (R), 52’ Aribo (R), 56’ Katic (R), 58’ Onyeka (M), 63’ Kaba (M), 70’ Arfield (R)

Austria Vienna – Apollon Limassol 1-2

14’ rig. Markovic (AL), 41’ rig. Klein (AV), 49’ Gakpe (AL)

Steaua Bucarest – Mlada Boleslav 0-0

Vaduz – Eintracht Francoforte 0-5

11’ e 27’ Kostic, 40’ Kohr, 53’ Paciencia, 63’ Gacinovic

Legia Varsavia – Atromitos Athens 0-0

Torino – Shakhter Soligorsk 5-0

2’ Belotti, 15’ Izzo, 63’ rig. Belotti, 71’ De Silvestri, 76’ Bonifazi

Partizan – Yeni Malatyaspor 3-1

4’ Sadiq (P), 67’ Asano (P), 83’ Chebake (Y), 90’ rig. Soumah (P)

Lucerna – Espanyol 0-3

28’ Ferreyra, 59’ Vila, 89’ Vargas

