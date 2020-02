Europa League: i Rangers vincono a Braga, Gerrard stacca il pass per gli ottavi

I Rangers sono la prima squadra a staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Gli uomini di Steven Gerrard, dopo aver vinto 3-2 a Glasgow nel match d’andata, si sono imposti anche al ritorno in casa dello Sporting Braga: in Portogallo è decisiva la rete messa a segno da Kent al 61’.

EUROPA LEAGUE, RITORNO SEDICESIMI

BRAGA-RANGERS (and. 2-3) 0-1 [Kent]

BASAKSEHIR-SPORTING (and. 1-3) [Giovedì, ore 18.55]

BASILEA-APOEL (and. 3-0) [Giovedì, ore 18.55]

ESPANYOL-WOLVERHAMPTON (and. 0-4) [Giovedì, ore 18.55]

PORTO-BAYER LEVERKUSEN (and. 1-2) [Giovedì, ore 18.55]

GENT-ROMA (and. 0-1) [Giovedì, ore 18.55]

MALMO-WOLFSBURG (and. 1-2) [Giovedì, ore 18.55]

AJAX-GETAFE (and. 0-2) [Giovedì, ore 21.00]

ARSENAL-OLYMPIACOS (and. 1-0) [Giovedì, ore 21.00]

BENFICA-SHAKHTAR (and. 1-2) [Giovedì, ore 21.00]

CELTIC-COPENAGHEN (and. 1-1) [Giovedì, ore 21.00]

INTER-LUDOGORETS (and. 2-0) [Giovedì, ore 21.00]

MANCHESTER UNITED-BRUGGE (and. 1-1) [Giovedì, ore 21.00]

SALISBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE (and. 1-4) [Giovedì, ore 21.00]

SIVIGLIA-CLUJ (and. 1-1) [Giovedì, ore 21.00]

Foto: Twitter ufficiale Rangers