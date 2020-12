Europa League, gli arbitri: per il Napoli ci sarà Grinfeld, il Milan a Siebert, la Roma a Peljto

La Uefa ha reso noto il nome degli arbitri per le gare di Europa League. Giovedì tornano in campo le tre squadre italiane impegnate nella competizione, per il turno conclusivo della fase a gironi. L’israeliano Orel Grinfeld dirigerà Napoli-Real Sociedad, mentre Sparta Praga-Milan è stata affidata a Daniel Siebert, direttore di gara tedesco. L’incontro della Roma sul campo del Cska Sofia sarà arbitrata dal bosniaco Irfan Peljto.

Foto: Twitter Uefa