La UEFA ha designato gli arbitri per il prossimo turno di Europa League, in programma giovedì 25 febbraio e valido per il ritorno dei sedicesimi di finale. Di seguito il dettaglio delle designazioni per le italiane:

Napoli-Granada: Daniel Siebert (GER)

Milan-Stella Rossa: Jesús Gil Manzano (ESP)

Roma-Braga: Andreas Ekberg (SWE)

Foto: Twitter Uefa