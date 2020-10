Europa League, gli altri gironi: il Bayer nel girone C, Tottenham nel girone J

Sono terminati a Nyon i sorteggi di Europa League. La Roma nel gruppo A con Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Il Milan va in Scozia contro il Celtic, poi Sparta Praga e Lille. Per il Napoli c’è la Real Sociedad, poi AZ Alkmaar e Rijeka. Questi tutti gli altri gironi:

Gruppo A

Roma

Young Boys

Cluj

CSKA Sofia

Gruppo B

Arsenal

Rapid Vienna

Molde

Dundalk

Gruppo C

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Hapoel Beer-Sheva

Nizza

Gruppo D

Benfica

Standard Liegi

Glasgow Rangers

Lech Poznan

Gruppo E

PSV Eindhoven

PAOK Salonicco

Granada

Omonia

Gruppo F

Napoli

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Rijeka

Gruppo G

Sporting Braga

Leicester City

AEK Atene

Zorya

Gruppo H

Celtic

Sparta Praga

Milan

Lille

Gruppo I

Villarreal

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Sivasspor

Gruppo J

Tottenham

Ludogorets

Lask

Royal Antwerp

Gruppo K

CSKA Mosca

Dinamo Zagabria

Feyenoord

Wolfsberger

Gruppo L

Gent

Stella Rossa di Belgrado

Hoffenheim

Slovan Liberec

