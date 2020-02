Si conclude il match di Europa League tra Salisburgo ed Eintracht Francoforte, gara posticipata a oggi per maltempo. Dopo il 4-1 dell’andata in favore dei tedeschi, in Austria finisce 2-2: segnano Ulmer e Onguene per i padroni di casa e André Silva (doppietta) per gli ospiti. Il Francoforte agli ottavi affronterà il Basilea. A seguire il programma completo:

İstanbul Başakşehir (TUR) – Copenhagen (DEN)

Olympiacos (GRE) – Wolves (ENG)

Rangers (SCO) – Leverkusen (GER)

Wolfsburg (GER)- Shakhtar Donetsk (UKR)

Internazionale (ITA) – Getafe (ESP)

Sevilla (ESP) – Roma (ITA)

Eintracht Frankfurt (GER) – Basel (SUI)

LASK (AUT) – Man. United (ENG)

Foto: André Silva Twitter personale