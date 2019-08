Europa League, follia a Craiova: rissa, petardi e arbitro ferito. Il video

Attimi di follia durante Universitatea Craiova e Honved, gara valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, in Romania nella partita di ritorno (0-0 dopo il 120′) succede di tutto: nel secondo tempo supplementare, durante un accenno di rissa tra i calciatori in campo, i tifosi di casa lanciano una bomba carta contro l’arbitro nordirlandese Arnold Hunter, che rimane a terra per l’esplosione. La gara viene interrotta per circa 20 minuti, con il direttore di gara soccorso da un’ambulanza. La successiva vittoria del Craiova ai rigori potrebbe però non durare molto, visto che c’è una concreta possibilità che il lancio della bomba carta venga sanzionato dalla Uefa anche con una possibile sconfitta a tavolino.

BREAKING: Here's the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn't… pic.twitter.com/gpW0RAzh6k

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019