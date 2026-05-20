Europa League, finale senza storia: l’Aston Villa batte 3-0 il Friburgo

20/05/2026 | 22:52:17

L’Aston Villa vince l‘Europa League 2025-26, battendo con un netto 3-0 il Friburgo. Finale senza storia, nonostante un po’ di equilibrio per la prima mezz’ora inoltrata di gara. L’Aston Villa piazza un uno-due micidiale sul finale di primo tempo che non lascia campo al tedeschi.

Al 41′ sblocca la gara Tielemans con un destro al volo da fuori. In pieno recupero, Buendia insacca il 2-0.

Il Friburgo è annichilito e non riesce a reagire e anzi, prende la terza rete al 58′ con Rogers. Da lì accademia dei villans, con il Friburgo che spreca alcune chance, con il Dibu Martinez protagonista.

E’ trionfo Aston Villa che torna a vincere un trofeo, dopo tantissimi anni. Seconda affermazione europea per la compagine di Birmingham dopo la Coppa dei campioni del 1982. E’ il trionfo di Emery che vince la quinta Europa League, un record assoluto per il tecnico spagnolo.

Foto: Instagram Aston Villa