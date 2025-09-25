Europa League, eterno Giroud: entra e all’80’ regala la vittoria al Lille contro il Brann
25/09/2025 | 20:49:49
Nei primi due match di giornata di Europa League spicca la vittoria del Lille contro il Brann, il 2-1 dei francesi porta la firma dell’eterno Giroud, che all’80esimo ha regalato la vittoria ai francesi. Vince di misura anche lo FCSB in casa del GO Ahead Eagles.
Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
13′ Miculescu (F)
Lille – Brann 2-1
54′ Igamane (L); 60′ Magnusson (G); 80′ Giroud (L)
FOTO: X Europa League