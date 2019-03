Europa League: ecco tutte le qualificate ai quarti di finale

Si sono chiusi gli ottavi di ritorno di Europa League. Benfica e Slavia Praga sono le ultime due squadre a staccare il pass per i quarti, eliminando rispettivamente Dinamo Zagabria e Siviglia ai tempi supplementari. Benfica e Slavia Praga si aggiungono così a Chelsea, Valencia, Napoli, Eintracht, Villarreal e Arsenal, ricordiamo che il sorteggio per il prossimo turno si svolgerà domani a Nyon. Di seguito tutti i risultati degli ottavi e tutte le qualificate ai quarti (evidenziate in grassetto):

18:55 Dinamo Kiev-Chelsea 0-5 (Giroud 3, Alonso, Hudson-Odoi) (andata 0-3)

18:55 Krasnodar-Valencia 1-1 (Suleymanov – Guedes) (1-2)

18:55 Salisburgo-Napoli 3-1 (Dabbur, Gulbrandsen, Leitgeb – Milik) (andata 0-3)

21:00 Arsenal-Rennes 3-0 (Aubameyang 2, Maitland-Niles) (andata 1-3)

21:00 Benfica-Dinamo Zagabria 3-0 dts (Jonas, Ferro, Grimaldo) (andata 0-1)

21:00 Inter-Eintracht 0-1 (Jovic) (andata 0-0)

21:00 Slavia Praga-Siviglia 4-3 dts (Ngadeu, Soucek, Van Buren, Traore – Ben Yedder, Munir, Vazquez) (andata 2-2)

21:00 Villarreal-Zenit 2-1 (Moreno, Bacca – Ivanovic) (andata 3-1)

🎉 #UEL LAST 8 🎉 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇵🇹 Benfica

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇩🇪 Frankfurt

🇮🇹 Napoli

🇨🇿 Slavia

🇪🇸 Valencia

🇪🇸 Villarreal pic.twitter.com/J0jmRbd8tu — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 14, 2019

Foto: Twitter ufficiale Europa League