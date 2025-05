Europa League e Conference: serata che parla inglese. Trionfi di Manchester United, Tottenham e Chelsea

01/05/2025 | 23:07:30

Serata che parla inglese quella di Europa e Conference League, con netti trionfi delle compagini oltremanica che mettono una seria ipoteca per la qualificazione in finale. In particolare in Europa League, si va verso una finale tutta inglese tra Manchester United e Tottenham.

In particolare per quanto riguarda il Manchester United, impresa al Sant Mames a Bilbao, un secco 3-0 per i Red Devils (doppietta Bruno Fernandes), che annichiliscono i baschi, che speravano nella finale in casa.

Bene anche il Tottenham, che batte 3-1 il Bodo Glimt, reti di Maddison, Johnson e Solanke. In Conference League, tutto facile per il Chelsea che blinda la finale dopo la vittoria per 4-1 in casa del Djurgarden.

Foto: Instagram personale